Royaume-Uni : le brexit fait reculer les investissements

L'économie du Royaume-Uni a connu un ralentissement de sa croissance au premier trimestre 2018, notamment en raison de la baisse de l’investissement et la faiblesse de la consommation des ménages, a indiqué vendredi un rapport de l’office britannique des statistiques (ONS). La croissance économique britannique a ralenti et était de seulement 0,1% entre janvier et mars 2018, a précisé l’ONS qui relève que sur un an, la croissance économique au premier trimestre a été de 1,2%."Globalement, l'économie a réalisé une faible performance au premier trimestre avec un ralentissement de la croissance manufacturière et une faiblesse des secteurs liés à la consommation", a relevé l'ONS.