Le ministre bosnien des Affaires étrangères en visite en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères de la Bosnie Herzégovine, Igor CRNADAK, effectuera du 27 au 29 mai 2018 une visite officielle en Algérie à l’invitation de son homologue Abdelkader Messahel, indique samedi un communiqué du ministre des Affaires étrangères. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique entre l’Algérie et la Bosnie Herzégovine et de la relance de la coopération bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères bosnien et son homologue algérien "auront l’occasion de passer en revue les différents volets de la coopération bilatérale et d’identifier de nouvelles opportunités d’échanges".