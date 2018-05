Une cache d'arme et de munitions à Bordj Badji Mokhtar

Une importante cache d'armes et de munitions a été découverte samedi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières et lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar, un détachement de l'ANP a découvert, la matinée du 26 mai 2018, une cache d'armes et de munitions contenant 03 Pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 5 fusils semi-automatiques de type Simonov, 8 fusils à répétition, 1 fusil de type G3, 10 grenades, 4 roquettes SPG-9, 03 charges propulsives pour lance-roquettes de type SGP-9, 8 chargeurs pour pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 bases pour mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, 1 poste-radio émetteur-récepteur, ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à (1432) balles de différents calibres", précise la même source.