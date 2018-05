Cameroun: 22 morts lors un affrontement en zone anglophone

Vingt-deux personnes ont été tuées lors d'un affrontement entre l'armée et un groupe de "criminels" dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, ont rapporté samedi des médias. "Vingt-deux personnes ont été tuées vendredi à Menka lors d'une confrontation (entre l'armée et) un groupe de gens présentés comme des criminels", a affirmé Nji Tumasang, député du parti d'opposition anglophone Social democratic front (SDF) de Santa, l'arrondissement où se trouve Menka. Un responsable de l'armée a confirmé l'incident, parlant de "plusieurs terroristes neutralisés". "Sur renseignement, un groupe de terroristes a été signalé à Menka" et l'armée est intervenue pour "encercler l'hôtel" où il se trouvait, a expliqué sur sa page Facebook le colonel Didier Badjeck, porte-parole du ministère de la Défense.