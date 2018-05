Yémen : quatre civils tués dans de nouvelles frappes aériennes

Au moins quatre civils ont été tués lorsque des frappes aériennes de la coalition militaire panarabe sous commandement saoudien ont touché, samedi soir, le siège de la Société pétrolière étatique et les maisons à proximité à Sanaa, capitale du Yémen, ont indiqué des officiels, résidents et secouristes. Onze autres personnes ont été blessées, dont quatre enfants, ont déclaré des responsables de la sécurité et des secouristes sur les lieux. La police a bouclé la zone pour faciliter le travail de sauvetage et rechercher d'éventuels survivants.