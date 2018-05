Les nouveaux tarifs des documents électroniques "toujours au stade de l'examen"

Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé samedi à Alger que les nouveaux tarifs de délivrance des documents électroniques "sont toujours en phase d'étude" au niveau du Gouvernement. Lors d'une conférence de presse tenue en marge de la première rencontre nationale de prévention et de lutte contre les incendies et les feux de forêts organisée par les ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture au Palais des Nations, M. Bedoui a indiqué que "les nouveaux tarifs de délivrance des documents biométriques sécurisés sont toujours au stade de l'examen et d'étude de comparaison les expériences des autres pays", ajoutant que son département "s'attèle à la présentation de toutes ces données et à l'examen de l'ensemble des propositions en collaboration avec le ministère des Finances au niveau du Gouvernement".