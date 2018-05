Ghaza: deux Palestiniens tués dans une frappe de l'armée israélienne

Deux Palestiniens ont été tués dimanche par l'armée de l'occupation israélienne dans le sud de la bande de Ghaza, a annoncé le ministère de la Santé de l'enclave. Les deux hommes Hussein al-Amour, 25 ans, et Abdel Halim al-Naqa, 28 ans, ont été tués par le tir d'un char, à l'est de Rafah, une ville située dans le sud de l'enclave palestinienne, a indiqué le ministère. Les habitants de Ghaza ont pris part entre fin mars et mi-mai à plus de six semaines de mobilisation pour réclamer le droit des Palestiniens de retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies en 1948.