Tanzanie : des mesures préventives pour le dépistage de l'Ebola

La Tanzanie a renforcé ses mesures préventives de dépistage par des moyens de technologie de pointe du virus hémorragique à Ebola pour le contrôle systématique des passagers arrivant à ses ports et aéroports afin de faire face à l'épidémie qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) voisine et ayant causé plus de 20 décès. Le vice-ministre de la Santé Faustine Ndugulile qui a affirmé "qu'aucun cas n'avait été diagnostiqué en Tanzanie jusqu'à présent", a instruit les autorités compétentes de contrôler tous les passagers arrivant à l'aéroport international Julius Nyerere (JNIA) à Dar es Salaam, où un centre d'acceuil spécial a été ouvert pour la prise en charge et le traitement d'éventuelles personnes atteintes du virus hémorragique à Ebola diagnostiquée lors du contrôle.