Accord Opep-non Opep: un taux de conformité record de 152%

La production pétrolière de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses dix partenaires non-Opep a atteint en avril dernier un niveau de conformité record de 152% suite à leurs engagements de réduction, a indiqué l'OPEP dans un communiqué publié sur son site web. "Les 24 pays producteurs de l'OPEP et les pays non membres de l'OPEP participant aux ajustements volontaires de la production continuent de maintenir des niveaux de conformité exceptionnels aux termes de la déclaration de coopération historique de décembre 2016. Ils ont atteint un niveau de conformité de 152% au cours du quatrième mois de la deuxième année de la déclaration de coopération", selon le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep-non Opep (JMMC).