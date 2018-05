Près de 600.000 candidats à l'examen du BEM

Près de 600.000 candidats sont attendus lundi pour l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) au titre de l'année scolaire 2017-2018 qui se déroulera dans 2.324 centres d'examen, encadrés par 161.408 enseignants et inspecteurs au niveau national. Le lancement officiel des épreuves du BEM, qui s'étaleront sur trois jours, sera donné par la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, à partir des wilayas de Laghouat et de Djelfa. La ministre sera accompagnée à cette occasion d'une délégation de parlementaires et de partenaires sociaux.