Des navires de guerre américains en mer de Chine méridionale

La Chine a protesté contre la présence de deux navires de guerre américains après un incident dimanche en mer de Chine méridionale, une zone contestée par plusieurs pays. Dans une déclaration diffusée tard dimanche soir, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Lu Kang, a rapporté que deux bâtiments américains, le destroyer Higgins et le croiseur Antietam, s'étaient approchés de l'archipel des Paracels (Xisha en chinois), revendiqué par la Chine. "La Chine appelle fermement les Etats-Unis à cesser immédiatement ce type de provocations qui violent la souveraineté de la Chine et menacent sa sécurité", a déclaré M. Lu. La marine chinoise leur a ordonné de partir et les a expulsés, selon l'agence Chine nouvelle.