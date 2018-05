L'Ouganda dément l'existence de cas d'Ebola

Le ministère ougandais de la Santé a déclaré qu'il n'y avait pas d'épidémie d'Ebola dans le pays. La ministre ougandaise de la Santé, Sarah Opendi a affirmé dans un communiqué publié dimanche soir que l'homme de 35 ans décédé le 21 mai dans le district de Kakumiro (Sud- Ouest) "avait succombé à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC), et non au virus Ebola". "L'individu, qui a initialement été admis à la clinique Melt Care, avant d'être transféré vers l'hôpital régional de Mubende, a souffert d'une forte fièvre et de vomissements pendant deux jours avant de succomber", a-t-elle ajouté.