Italie: élections anticipées au plus tard "début 2019"

Le chargé par le président italien, pour diriger un gouvernement de transition, Carlo Cottarelli, a assuré lundi que des élections anticipées se dérouleront en Italie au plus tard "début 2019", mais sans doute à l'automne. "Je me présenterai au Parlement avec un programme qui, si j'obtiens la confiance, inclura le vote du budget 2019. Ensuite, le Parlement sera dissous, avec des élections début 2019", mais sans la confiance les élections se dérouleront "après le mois d'août", a-t-il dit à la presse à l'issue de son entretien avec le président Sergio Mattarella ."Si je n'obtiens pas la confiance, le gouvernement démissionnera immédiatement et sa mission principale sera de gérer les affaires courantes et d'accompagner le pays vers des élections après le mois d'août", vraisemblablement en septembre ou en octobre, a précisé M. Cottarelli.