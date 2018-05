La facture des importations alimentaires en hausse

Les céréales et lait ont pesé sur la facture d'importation des produits alimentaires sur les quatre premiers mois de 2018, qui a connu une hausse même si les viandes et sucre ont marqué un recul, a-t-on appris auprès des Douanes. La facture d'importation du Groupe des produits alimentaires a ainsi atteint 3,155 milliards de dollars (mds usd) entre janvier et fin avril 2018 contre 3,007 mds usd durant la même période de 2017, soit une hausse de 148 millions de dollars (+4,92%), détaille le Centre national de l'information et des statistiques des Douanes (Cnis).