Pétrole: le prix du panier de l'Opep à 74,87 dollars

Le prix du panier de référence du brut de l`Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s`est établi vendredi à 74,87 dollars, a indiqué lundi cette Organisation sur son site web. Jeudi, le prix du panier de référence du brut de l'Opep était de 76,62 dollars, a précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend 14 types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). Vendredi, les cours de l'or noir ont terminé en baisse à New York et Londres alors que l'Arabie saoudite et la Russie ont estimé "probable" un assouplissement des limitations de la production de brut.