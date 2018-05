Côte d'Ivoire: les prix du carburant enregistrent trois hausses en six mois

Les prix du carburant en Côte d'Ivoire ont enregistré trois augmentations consécutives en six mois. Des associations de consommateurs dénoncent, en craignant des hausses généralisée des prix sur le marché. "On assiste à une augmentation quasi mensuelle du prix du carburant", a déclaré Jean-Baptiste Koffi, le président de la Confédération des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, qui regroupe l'ensemble des fédérations de consommateurs. Les prix à la pompe du super et du gasoil sont passés de 570 francs CFA (0,87 euro) à 610 FCFA (0,93 euro), a relevé M. Koffi.