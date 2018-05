Le pétrole mitigé en Asie

Les cours pétroliers évoluaient en ordre dispersé, mardi en Asie, les marchés demeurant influencés par la possibilité d'une hausse de la production de l'Opep et ses partenaires. Vers 06H00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, cédait 1,15 dollar à 66,73 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en juillet également, gagnait dans le même temps 23 cents à 75,53 dollars. Ryadh et Moscou ont annoncé vendredi qu'ils pourraient assouplir les limitations de la production de brut décidées par un certain nombre de producteurs autour de l'Opep, et ce pour compenser les baisses de production au Venezuela et l'impact des sanctions américaines contre ce pays et contre l'Iran.