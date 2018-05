L'Iran émet une alerte contre le logiciel malveillant VPNFilter

L'Iran a émis une alerte contre une vague imminente d'attaques commises par un logiciel malveillant (malware), a rapporté lundi le quotidien iranien Financial Tribune. La diffusion de ce logiciel, intitulé VPNFilter, est susceptible d'affecter des centaines de milliers de routeurs domestiques et professionnels. Il procède en collectant les données privées des usagers ou en bloquant le trafic internet, a précisé le Centre de coordination de l'équipe de réaction aux urgences informatiques d'Iran, cité par le quotidien. L'attaque ne se limite pas à l'Iran, et a déjà affecté un grand nombre d'ordinateurs à travers le monde, a averti le Centre.