L'UE va imposer de nouvelles sanctions au Venezuela

L'Union européenne a décidé lundi d'imposer de nouvelles sanctions "ciblées et réversibles" contre le Venezuela. "L'UE entend agir promptement, conformément aux procédures établies, en vue d'imposer de nouvelles mesures restrictives, ciblées et réversibles, conçues de manière à ne pas nuire à la population vénézuélienne, dont l'UE souhaite atténuer les souffrances", ont annoncé les ministres des Affaires étrangères de l'UE dans une déclaration adoptée lors d'une réunion à Bruxelles. "Ce n'étaient pas des élections libres, justes et transparentes", a souligné le secrétaire d'Etat allemand pour l'Europe Michael Roth.