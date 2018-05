Pyongyang presse les Etats-Unis d'arrêter leurs exercices militaires

La Corée du Nord a appelé mardi les Etats-Unis à arrêter leurs exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud pour créer une atmosphère favorable au dialogue avant la tenue d'un sommet historique entre le président Donald Trump et le leader nord coréen, Kim Jong Un, prévu le 12 juin à Singapour pour évoquer la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. "Les manœuvres américaines menées en Corée du Sud chaque année perturbent profondément la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne, car elles se déroulent dans des conditions simulées d'attaque préventive et de guerre totale contre la Corée du Nord sans exception", a rapporté le journal officiel du Parti des travailleurs de Corée, Rodong Sinmun.