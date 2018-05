Cameroun: 32 morts dans un affrontement à Menka

Trente-deux personnes, dont cinq "otages", ont été tuées la semaine dernière à Menka, dans la région anglophone du Nord-Ouest au Cameroun, lors d'un affrontement entre forces de sécurité et un groupe armé reclus dans un motel, selon un nouveau bilan officiel du gouvernement camerounais. Un précédent bilan a fait état de 22 morts. "Vingt-sept terroristes (ont été) neutralisés" le 25 mai lors d'une "opération spéciale" menée par 30 militaires et policiers pour déloger "des assaillants" qui avaient pris possession d'un motel à Menka, a déclaré lundi soir à la presse Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.