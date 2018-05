La pétrochimie au cœur de l’action de Sonatrach

La pétrochimie "sera le secteur de développement le plus important pour Sonatrach" à l'avenir, a affirmé le P-dg de cette compagnie nationale des hydrocarbures, Abdelmoumen Ould Kaddour, dans une interview diffusée sur la Global Platform du cabinet de recherche économique et de conseil Oxford Business Group (OBG). Dans cet entretien, M. Ould Kaddour livre sa vision pour l'avenir de Sonatrach et du secteur énergétique du pays dans le cadre de la mise en place de la stratégie de cette compagnie à l'horizon 2030 (SH2030) dévoilée récemment aux médias.