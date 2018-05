Le blé toujours porté par la chute de l'euro

Les prix du blé progressaient tambour battant, mardi à la mi-journée, toujours portés par la déprime de l'euro qui redonnait de la compétitivité à l'export aux marchandises européennes. Peu après midi sur Euronext, la tonne de blé regagnait 3,25 euros sur l'échéance de septembre, à 187 euros, et 3 euros sur décembre à 190 euros, dans un marché très actif avec plus de 25.000 lots échangés. Les prix du maïs étaient également dopés par le contexte monétaire, et regagnaient 2,50 euros sur l'échéance de juin à 174,75 euros et 1,25 euro sur août à 175 euros, pour un peu plus de 700 lots échangés.