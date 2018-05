Tentative d’introduction de 701 KG de cocaïne au port d'Oran

Une tentative d’introduction à travers le port d’Oran de 701 KG de cocaïne a été mise en échec par des éléments du groupement territorial des Gardes-côtes d’Oran, en coordination avec la Gendarmerie Nationale et la Douane Algérienne, a indiqué mardi le Ministère de la Défense Nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et suite à des informations, des éléments du groupement territorial des Gardes-côtes d’Oran/2 RM, en coordination avec la Gendarmerie Nationale et la Douane Algérienne, ont mis en échec une tentative d’introduction, à travers le port d’Oran, d’une énorme quantité de cocaïne estimée à (701KG) enfouie dans un conteneur à bord d’un bateau de transport de marchandise en provenance de l’Amérique Latine", a-t-on précisé.