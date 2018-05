Accidents de la circulation: 8 morts en une journée

Huit personnes ont trouvé la mort et 19 autres ont été blessées , suite à 7 accidents de la circulation survenus durant les dernières 24 heures sur le territoire national, a indiqué mercredi la Protection civile dans un communiqué. Le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya d’El Oued, avec le décès de deux personnes, suite à une collision entre un camion et un véhicule léger, survenue ce matin à 00H38 sur la RN n 48, au niveau de la commune de Reguiba, a précisé la même source.