Le plus grand campement de migrants à Paris démantelé

Les forces de l'ordre ont lancé mercredi l'opération d'évacuation du plus gros campement de migrants à Paris où près de 2.000 personnes ont été recensées au nord-est de la capitale, ont rapporté les médias. L'opération a débuté peu après 06H00 sur le campement du "Millénaire", situé porte de la Villette au nord-est de la capitale, où vivent près de 2.000 migrants, selon un correspondant de l'AFP. Cette évacuation, la 35e organisée dans la capitale depuis trois ans, "conduira à l'hébergement temporaire des personnes concernées dans une vingtaine de sites de Paris et de la région parisienne puis à l'examen de la situation administrative de ces personnes", a déclaré dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, dont le projet de loi durcissant l'asile et l'immigration en France doit être adopté pendant l'été.