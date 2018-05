Première interdiction pour le diesel en Allemagne

Hambourg devient jeudi la première ville allemande à interdire partiellement la circulation aux plus vieux véhicules diesel, après une décision de justice autorisant les villes à mettre en place de telles restrictions afin d'assainir l'air. Les plus vieux véhicules diesel ne pourront plus emprunter deux tronçons de rue de 1.600 mètres et 580 mètres après la décision de justice fin février. La Cour administrative fédérale a estimé que les diesel pourront être "progressivement" bannis par des métropoles, en commençant par les plus anciens et en prévoyant des exceptions "pour les artisans ou certains groupes d'habitants".