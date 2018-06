ONU: Washington contre un texte sur la protection des Palestiniens

Les Etats-Unis opposeront un "veto certain" au projet de résolution présenté par le Koweït au Conseil de sécurité des Nations unies et demandant la protection des Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée, a affirmé jeudi l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Le vote d'abord prévu jeudi est finalement reporté à vendredi, 19H00 GMT. Nikki Haley a décrit le texte du Koweït, qui représente les pays arabes au Conseil de sécurité, comme une "approche largement unilatérale qui est moralement décadente et ne servirait qu'à saper les efforts de paix en cours entre les Israéliens et les Palestiniens".