L’ONU adopte une profonde réforme du système de développement, facilitée par l’Algérie

L’Assemblée générale a adopté mercredi sans vote et sous les applaudissements, une profonde réforme du système des Nations Unies pour le développement, co-facilitée par l’Algérie et le Danemark, qui devrait faire avancer les objectifs du développement durable. Les négociations sur cette résolution ont été facilitées, à la demande du président de l’Assemblée générale, par l’ambassadeur représentant permanent d’Algérie auprès des Nations Unies, M. Sabri Boukadoum, et son homologue danois, M. Ib Petersen.