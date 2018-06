Syrie: L’Onu s’inquiète de la sécurité de 130 milles civils déplacés

L’ONU a fait part jeudi de sa préoccupation quant au sort réservé à quelque 130 000 civils déplacés en raison des violences qui sévissent dans la région d’Afrine, dans le nord-est de la Syrie. L’Onu est "inquiète pour la sécurité et la protection de quelque 130 000 personnes qui ont été déplacées du district de Tal Rifaat, dans la région d’Afrine et des régions voisines, suite aux hostilités éclatées depuis le 20 janvier", a dit le porte-parole de l’Organisation. L’Onu et ses partenaires humanitaires continuent de fournir une assistance humanitaire aux personnes déplacées, notamment des services d'alimentation, de logement, d'assainissement de l'eau, d'hygiène et de protection, a dit Stéphane Dujarric dans un point de presse.