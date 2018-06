Le Mexique annonce d’imposer des taxes sur les produits américains

Mexico a annoncé jeudi qu'il allait imposer des droits de douane à des produits américains après que les Etats-Unis ont annoncé que le Mexique va devoir s'acquitter de taxes sur l'acier et l'aluminium importés aux Etats-Unis à partir du 1er juin. "Le Mexique a répété à plusieurs occasions que ce type de mesures -- prétendument adoptées pour des raisons touchant à la sécurité nationale -- ne sont ni appropriées, ni justifiées," a écrit le ministère de l'Economie dans un communiqué. Mexico prévoit de riposter avec des droits de douane équivalents qui seront appliqués à des produits fabriqués aux Etats-Unis, tels que les produits plats en acier, les lampes, les cuisses et les épaules de porcs, les viandes froides et les aliments transformés, les pommes, les raisins, les airelles, les fromages et d'autres produits.