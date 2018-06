Au moins 3 682 migrants sont passés par le Mali en avril 2018

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a recensé à ses points de sortie du Mali 3 682 migrants de nationalité malienne, guinéenne et ivoirienne pour la plupart, a annoncé jeudi un communiqué publié par l'OIM. Cette organisation a également indiqué avoir recensé, du 1er janvier au 29 mai, 417 Maliens qui sont parvenus sur les côtes italiennes via la mer Méditerranée. La migration irrégulière s'est intensifiée ces dernières années, prenant des proportions le plus souvent dramatiques. Au moins, 3 119 migrants sont morts l'année dernière, en tentant de passer en Europe via l'une des trois principales routes de la Méditerranée, ont indiqué plusieurs organisations internationales dont l'OIM et le UNHCR.