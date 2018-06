Six casemates découverts et détruits à Bouira

Six abris pour terroristes ont été détruits jeudi dans la wilaya à Bouira, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Bouira, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 31 mai 2018, six abris pour terroristes", précise la même source.