L'UE porte plainte à l'OMC contre les USA et la Chine

L'UE porte plainte vendredi à l'OMC contre les Etats-Unis et la Chine, a annoncé la Commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, lors d'une conférence de presse vendredi à Bruxelles. L'Union européenne proteste ainsi, comme elle l'avait annoncé, contre la décision américaine d'augmenter les droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance de l'UE depuis le 1er juin. En ce qui concerne Pékin, l'UE s'en prend "au transfert injuste de technologie" des entreprises européennes actives en Chine. "Si les acteurs de ce monde ne respectent pas les règles, alors le système risque de s'effondrer. C'est pour cela que nous portons plainte aujourd'hui contre les Etats-Unis et la Chine devant l'OMC", a déclaré Mme Malmström.