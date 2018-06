USA : Le chômage recule à son plus bas niveau depuis 18 ans

Le taux de chômage aux Etats-Unis est tombé en mai à son plus bas niveau depuis 18 ans à 3,8% après de solides embauches, selon les chiffres du département du Travail publié vendredi. Les créations d'emplois ont été plus fortes que prévu à 223.000 ce qui a fait perdre un dixième de point au taux de chômage, au plus bas depuis avril 2000. La réduction du taux de chômage a néanmoins été aidée par une mauvaise raison: le repli du taux de participation à l'emploi qui est retombé à 62,7%, au plus bas depuis un an. Ces bons chiffres ont surpris les analystes qui s'attendaient à un taux de sans-emplois stable à 3,9% avec 190.000 nouvelles embauches.