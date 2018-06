Au moins 15 ans pour "construire la paix" en Colombie

Le président colombien, Juan Manuel Santos, a affirmé vendredi à l'ONU à Genève qu'il faut "maintenant construire la paix" en Colombie, un processus qui prendra au moins 15 ans et qui doit passer par plus de justice sociale. "La paix est bien plus que de faire taire les armes. Cela, nous y sommes déjà parvenus", a déclaré M. Santos, devant les délégués de la Conférence internationale du travail, réunis au Palais des Nations, siège européen de l'ONU. "Nous commençons maintenant une tâche encore plus complexe: celle de construire la paix. Construire la paix, c'est comme une cathédrale, c'est un processus long et complexe, qui nécessite du temps. Brique par brique.