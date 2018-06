Trump pour des accords séparés avec le Canada et le Mexique

Le président américain Donald Trump a suggéré vendredi qu'il envisageait deux accords commerciaux séparés avec le Canada et le Mexique, alors que la renégociation de l'accord de libre-échange Aléna entre les trois pays s'enlise. "Je n'aurais pas d'objection à voir un accord séparé avec le Canada (...)et un autre avec le Mexique", a déclaré M. Trump sur la pelouse de la Maison Blanche. "Ce sont deux pays très différents", a-t-il poursuivi ajoutant que l'Aléna était "un accord lamentable pour les Etats-Unis". "Nous perdons beaucoup d'argent avec le Canada et nous perdons une fortune avec le Mexique", a ajouté le président américain, lançant cette nouvelle idée en plein bras de fer commercial planétaire.