Libye : l'ONU a recensé 47 civils tués et 54 blessés en mai

La violence en Libye a fait 47 morts et 54 blessés parmi la population civile en mai, a annoncé vendredi la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL). Au cours du mois de mai, la MANUL a "recensé 101 victimes civiles - 47 morts et 54 blessés - au cours de la conduite des hostilités, dont des attentats à la voiture piégée et des attentats suicide à travers la Libye", a-t-elle indiqué dans un rapport. "Le nombre de morts enregistré est au plus haut niveau depuis le début de l'année 2018. Les victimes comprennent 38 hommes, trois femmes, quatre garçons et deux filles tués, ainsi que 43 hommes, trois femmes, six garçons et trois filles blessés", a ajouté la MANUL.