Mexique: six policiers assassinés dans un Etat touristique

Six policiers ont été assassinés vendredi dans la ville de Salamanca, dans l'Etat de Guanajuato (centre), où les violences liées au crime organisé sont en hausse. L'attaque s'est produite lorsque des agents de police ont voulu contrôler un véhicule. Ses occupants ont alors ouvert le feu sur les policiers tuant cinq d'entre eux. Un sixième a succombé à ses blessures à l'hôpital. "Nous condamnons ce type d'actes et avons aussitôt (...) renforcé les opérations de surveillance et de sécurité", a déclaré lors d'une conférence de presse le responsable du gouvernement de cet Etat, Gustavo Rodriguez. Guanajuato, où se trouvent de nombreuses entreprises manufacturières mexicaines très orientées vers l'exportation, est aussi l'une des destinations favorites des touristes. Elle abrite notamment la ville de San Miguel de Allende, très appréciée des touristes nord-américains.