Egypte : Al-Sissi prête serment devant le Parlement

Le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, a prêté serment samedi devant les membres du Parlement et du gouvernement, au cours d'une session spéciale, retransmise en direct à la télévision d'Etat et saluée par des coups de canons. Réélu en mars avec plus de 97% des suffrages exprimés, Abdel Fattah Al-Sissi entame ainsi son deuxième mandat de quatre ans en Egypte où la sécurité et l'économie restent deux défis majeurs.