La production pétrolière de l’Opep en recul

La production pétrolière de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est tombée, au terme du mois de mai, à son plus bas niveau depuis avril 2017. Pour le compte de mai, l’Opep a extrait 32 millions de barils de pétrole par jour, soit une chute de 70.000 barils par jour par rapport au mois dernier où la production avait également chuté de 70.000 barils par jour. La plus forte baisse a été enregistrée au Nigéria où la production a chuté de 1,94 million de b/j en avril à 1,85 million de b/j, notamment en raison de la fermeture non planifiée du terminal d’exportation de Forcados, pour des pipelines défaillants.