3 bombes de confection artisanale détruits à Jijel

Trois bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites vendredi à Jijel par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, à El-Milia dans la wilaya de Jijel/5e RM, le 1er juin 2018, trois bombes de confection artisanale, des outils et des produits chimiques utilisés dans la fabrication d’explosifs, 50 litres d’acide nitrique", précise la même source.