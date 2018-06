500 civils tués par l’armée US dans le monde rn 2017

Le Département américain de la Défense a reconnu dans un rapport publié vendredi que les opérations militaires américaines menées au Proche Orient et en Afghanistan ont provoqué la mort de près de 500 civils, justifiant que ces "pertes étaient parfois inévitables". "Le Département américain de la Défense estime qu'il existe des rapports crédibles selon lesquels environ 499 civils ont été tués et 169 blessés en 2017 par les frappes américaines ", a-t-on précisé dans ce rapport annuel de 13 pages qui sera remis au Congrès. Ces pertes sont le résultat d'opérations militaires américaines effectuées en Irak, en Syrie, en Afghanistan et au Yémen, a ajouté le même rapport, considérant que les décès de ces personnes étaient "tragiques, mais parfois une conséquence inévitable des opérations de combat".