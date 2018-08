Les effectifs des journaux américains ont baissé de 45%

Le nombre de journalistes employés par des titres de la presse américaine a baissé de 45% depuis 2008 et le mouvement ne montre aucun signe de ralentissement, révèle une étude publiée lundi par l'institut indépendant Pew Research Center. Selon l'étude, appuyée sur des chiffres publiés par le ministère américain du Travail, les effectifs des journaux sont passés de 71.000 en 2008 à 39.000 fin 2017, une décennie ainsi marquée par la suppression de plus de 30.000 postes. L'information radio a également souffert, perdant plus d'un quart de ses troupes (-27%), même si leur nombre était bien moindre que celui des journaux au départ (4.600 journalistes).