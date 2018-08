Un quatrième terroriste abattu à Skikda

Un quatrième terroriste a été abattu lundi et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions récupérés suite à l'opération de recherche et de ratissage menée par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) dans la localité de Bissy, commune d’Azzaba, wilaya de Skikda, indique mardi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de recherche et de ratissage dans la localité de Bissy, commune d’Azzaba, wilaya de Skikda (5ème Région militaire), un détachement de l'ANP a abattu, le 30 juillet 2018, un quatrième terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munition", précise la même source.