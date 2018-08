Grève à la Royal Air Maroc

La grève des pilotes de la Royal Air Maroc (RAM), entamée le 18 juillet pour protester contre les mauvaises conditions de travail et exiger une revalorisation salariale, se poursuit mardi causant une perturbation du trafic aérien avec l'annulation de dizaines de vols, ont rapporté les médias. La crise opposant la RAM à son personnel navigant persiste, pas moins de 13 vols ont été annulés pour ce mardi, ce qui porte le nombre de vols annulés à plus d'une centaine, rapportent des médias. Lundi, ce sont aussi 13 vols qui ont été annulés "en raison de tensions sociales", comme l'indique la compagnie sur son compte Twitter et sur son site Internet.