100 Kg de kif traité saisis dans la wilaya de Bechar

Une quantité de 100 kilogrammes de kif traité a été saisie lundi dans la wilaya de Bechar par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a saisi, le 30 juillet 2018, en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale à Béchar, une quantité de kif traité s’élevant à 100 kilogrammes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes ont intercepté à Aïn Temouchent et Ghazaouet/2ème RM un narcotrafiquant et 38,515 kilogrammes de kif traité", précise la même source.