Le FMI inquiet de l'ampleur de la dette grecque

La Grèce a renoué avec une croissance modeste qui va se poursuivre en 2019, mais les risques d'une détérioration restent importants, selon le FMI, qui doute toujours de la viabilité de la dette grecque à long terme. L'économie grecque, qui est sortie de la récession en 2017 avec une expansion de 1,7%, devrait croître de 2% cette année et 2,4% en 2019, selon l'examen annuel de l'économie du pays publié mardi par le FMI. Le fort taux de chômage devrait lentement régresser passant de 21,5% l'année dernière, à 19,9% en 2018 et 18,1% en 2019. Mais ces progrès font face à des risques importants, souligne le Fonds Monétaire international citant le resserrement des conditions financières, le calendrier politique intérieur et le risque d'une "fatigue des réformes".