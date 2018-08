L'Afrique du Sud veut accélérer les expropriations de terres agricoles

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que son parti allait chercher à modifier la Constitution pour accélérer l'expropriation sans compensation des terres arables et leur redistribution en faveur de la majorité noire et pauvre du pays. "L'ANC (Congrès national africain, au pouvoir) va finaliser, via le processus parlementaire, une proposition d'amendement à la Constitution qui décrit de façon plus claire les conditions dans lesquelles l'expropriation des terres sans dédommagement peut être effectuée", a-t-il annoncé dans une allocution télévisée mardi soir, ajoutant que ce changement pourrait "débloquer la croissance économique".