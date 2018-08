Zimbabwe: le chef de l'opposition rejette de "faux résultats non vérifiés"

Le chef de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a rejeté vendredi ce qu'il a qualifié de "faux résultats non vérifiés" après l'annonce de sa défaite à la présidentielle face au dirigeant sortant Emmerson Mnangagwa. "Le scandale de la ZEC qui a publié de faux résultats non vérifiés est regrettable", a-t-il écrit sur Twitter, en dénonçant l'annonce de la victoire de M. Mnangagwa à l'élection de lundi par la Commission électorale du Zimbabwe. M. Chamisa accuse la ZEC d'avoir refusé à son parti, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), l'accès aux résultats avant l'annonce dans la nuit de jeudi à vendredi que son rival, M. Mnangagwa, l'avait emporté d'une courte marge avec 50,8% des voix dès le premier tour. "La ZEC doit publier des résultats corrects validés par les parties", a-t-il dit. "Le degré d'opacité, le manque de vérité, la décomposition morale et l'absence de valeurs sont confondants", a-t-il ajouté.